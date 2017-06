Müller eerste finalist in Rosmalen

Gilles Müller is de eerste finalist op het mannentoernooi van Rosmalen. De als vierde geplaatste Luxemburgse tennisser versloeg zaterdag op het Brabantse gras de Duitser Alexander Zverev, de nummer twee van de plaatsingslijst. Binnen anderhalf uur was de partij beslist: 7-6 (5) 6-2.

Müller (34) speelt in de finale tegen de winnaar van het Kroatische duel tussen Marin Cilic en Ivo Karlovic. Hij haalde vorig jaar in Rosmalen eveneens de finale. Toen verloor Müller van de Fransman Nicolas Mahut, die afgelopen woensdag in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Beide spelers kwamen zaterdag in het ATP-circuit voor de eerste keer tegen elkaar uit. De overwinning van Müller kwam als een verrassing. Hij staat op de 28e plaats op de wereldranglijst, Zverev neemt de tiende plek in. Müller won pas één titel in zijn lange loopbaan en dat was begin dit jaar in Sydney.