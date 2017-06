Amerikaanse golfer Harman leidt op US Open

De Amerikaanse golfer Brian Harman gaat na drie dagen op de US Open alleen aan de leiding. Dankzij een ronde van 67 slagen staat hij na 54 holes op een score van -12. Zijn landgenoten Justin Thomas en Brooks Koepka en de Engelsman Tommy Fleetwood hadden een slag meer nodig en staan op de gedeelde tweede plaats.

Thomas was zaterdag de held van de dag. Hij ging op de baan van Erin Hills rond in 63 slagen. Een ronde van negen slagen onder het baangemiddelde was nog nooit vertoond op de US Open. Er waren eerder wel golfers die een ronde van 63 slagen hadden neergezet, maar dat was op banen met een lagere par dan de 72 van Erin Hills. Opvallend was ook dat Thomas tijdens zijn recordronde twee bogeys sloeg en dus nog lager uit had kunnen komen. Hij sloot zijn derde ronde af met een eagle.

Zondag wordt de laatste ronde van de US Open afgewerkt.