Brons voor Jansen en Wild op EK

De schoonspringsters Inge Jansen en Daphne Wild hebben de EK in Kiev afgesloten met een medaille. Het duo pakte zondag brons op het onderdeel 3 meter synchroonspringen. Met een sterke laatste sprong verdrongen Jansen en Wild het Britse koppel Katherine Torrance/Grace Reid van de derde plaats.

De 23-jarige Jansen en vier jaar jongere Wild bezorgden Nederland zo op de valreep nog een onverwachte medaille in Kiev. Jansen had eerder op de 3 meterplank net naast een podiumplaats gegrepen (vierde). Debutante Wild werd in die finale zevende. Jansen haalde ook de eindstrijd op de 1 meterplank, waarin ze zaterdag als twaalfde en laatste eindigde.

Bij het 3 meter synchroonspringen bleken twee heel sterke sprongen, allebei beloond met 66,60 punten, zowaar goed voor een medaille. Jansen en Wild eindigden op een totaal van 283,80, drie tienden punt meer dan de Britse vrouwen (283,50). De Europese titel ging naar de oppermachtige Russinnen Nadezjda Basjina en Kristina Ilinich, die 304,80 punten scoorden. Het Duitse duo Tina Punzel/Friederike Freyer pakte zilver (284,10).