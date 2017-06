Geblesseerde Kerber niet in Birmingham

Angelique Kerber heeft zich zondag afgemeld voor het grastoernooi van komende week in Birmingham. De Duitse nummer één van de wereldranglijst kampt met een hamstringblessure.

De 29-jarige Kerber heeft een slecht gravelseizoen achter de rug. Ze werd al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Simona Halep is haar op de wereldranglijst genaderd, maar ook de verliezend finaliste van Roland Garros ontbreekt in Birmingham. De Roemeense, nummer twee van de mondiale ranking, heeft last van een enkelblessure.

Kerber weet nog niet of ze over een week wel kan deelnemen aan het toernooi van Eastbourne. Weer een week later gaat Wimbledon al van start.