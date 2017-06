Kruijswijk derde in Zwitserland

Steven Kruijswijk heeft de Ronde van Zwitserland afgesloten met de derde eindklassering. De Brabander van LottoNL-Jumbo slaagde er zondag in de afsluitende tijdrit niet meer in om de Italiaan Damiano Caruso te passeren. De eindzege ging net als twee jaar geleden naar de Sloveen Simon Spilak.

Kruijswijk moest tijdens zijn race tegen de klok dertien seconden goedmaken op Caruso. Hij moest uiteindelijk zeven seconden toegeven op zijn concurrent van BMC voor de tweede positie. Rohan Dennis won de tijdrit over ruim 28 kilometer. De Australiër was ook al de snelste in de proloog van de rittenkoers.

Dennis was 29 seconden sneller dan Stefan Küng, zijn Zwitserse ploeggenoot bij BMC. Caruso onderstreepte met een derde plaats dat zijn formatie veel goede tijdrijders telt. Kruijswijk eindigde als zesde en mocht met de derde eindklassering terugkijken op een goede Ronde van Zwitserland. De Brabander kon zich in de Ronde van Italië niet meten met de beste wielrenners. Hij stelde teleur en stapte voortijdig af met maagproblemen.

In Zwitserland was alleen Spilak beduidend sterker dan Kruijswijk. De Sloveen legde vrijdag de basis voor zijn eindzege toen hij de zevende etappe won. In de slotklim naar de de top van de Tiefenbachferner, een gletsjer op 2780 meter boven zeeniveau, liet hij iedereen achter zich. Kruijswijk wilde de afsluitende tijdrit benutten om Caruso nog in het klassement te passeren. De Italiaan was in het tweede deel van de race echter beduidend sneller dan de Nederlander die zich de komende maanden mag gaan voorbereiden op de Vuelta.