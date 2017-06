Vekic verrast Konta in finale Nottingham

Johanna Konta heeft haar favorietenrol in de finale van het WTA-tennistoernooi van Nottingham zondag niet waar kunnen maken. De als eerste geplaatste Britse won tegen de Kroatische Donna Vekic nog wel de eerste set, maar verloor de wedstrijd alsnog: 6-2 6-7 (3) 5-7.

Konta won in april het toernooi van Miami en staat inmiddels op de achtste plaats van de wereldranglijst. Vekic won drie jaar terug, toen ze pas zeventien was, in Kuala Lumpur haar eerste WTA-titel. In Nottingham voegde ze daar haar tweede aan toe. Vekic is op dit moment de mondiale nummer zeventig.