Canadese bokser overlijdt na knock-out

Twee dagen nadat hij knock-out was geslagen, is de Canadese bokser Tim Hague in het ziekenhuis overleden. Hague (34) had schade aan zijn hersenen opgelopen door de rake klappen die hij vrijdag incasseerde in het gevecht met landgenoot Adam Braidwood. De Canadees was in de eerste ronde al twee keer tegen het canvas geslagen en stond in de tweede te tollen op zijn benen toen hij knock-out ging.

In het ziekenhuis van Edmonton bleek dat Hague ernstig hersenbeschadiging had opgelopen. De bokser, bijgenaamd The Thrashing Machine, overleed zondag in het bijzijn van zijn familie. De 120 kilogram zware Canadees vocht eerder in de Mixed Martial Arts (MMA). Vorig jaar stapte hij over naar het boksen.