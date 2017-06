Golfer Brooks Koepka wint US Open

De Amerikaanse golfer Brooks Koepka heeft zondag de US Open op zijn naam geschreven. Hij wist in de laatste ronde van het toernooi zijn landgenoot Brian Harman en de Japanse golfer Hideki Matsuyuma op vier slagen te zetten.

Het is de eerste grote prijs voor de 27-jarige Koepka, die een totaalscore behaalde van -16. Het laagste aantal ooit in de US Open. Op de laatste dag had hij 67 slagen nodig om de baan rond te komen. Harman, die de dag als leider in het klassement begon, had er 72 nodig.