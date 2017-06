Jackie Chan trots op Ho-Pin Tung

Voor Jackie Chan voelt de tweede plaats van zijn raceteam in de 24 Uur van Le Mans hetzelfde als het winnen van een Oscar. De wereldberoemde acteur, stuntman en filmproducer uit Hongkong volgde zondag vanuit China de verrichtingen van ‘zijn’ team in Le Mans. Chan zag hoe Ho-Pin Tung, geboren in het Gelderse dorpje Velp, tot iets meer dan een uur voor de finish zelfs aan de leiding reed.

De Nederlandse Chinees kon de snellere fabriekswagen van Porsche niet achter zich houden, maar reed zijn zogeheten LMP2-bolide wel naar de tweede plaats in de race én de winst in deze klasse. ,,Jullie zijn echte helden, ik ben heel trots”, meldde Chan (63) vanuit China. ,,Dit voelt net als het winnen van een Oscar. Helaas kon ik er niet bij zijn, omdat ik druk ben met mijn stuntteam en de voorbereidingen op het filmfestival in Shanghai. Zodra jullie terug zijn, gaan we het vieren.”

De eigenaar van het team kon de laatste rondes van de 24 Uur van Le Mans live volgen via een videoverbinding met zijn manschappen in de pitsstraat.