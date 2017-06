Andere tegenstander Federer in Halle

Tennisser Roger Federer begint het grastoernooi van Halle niet tegen Lu Yen-hsun, maar tegen Yuichi Sugita. De organisatie van het Gerry Weber Open meldde dinsdag dat de Taiwanese routinier Lu zich vanwege een blessure aan zijn rechterarm heeft afgemeld voor het duel met de achttienvoudig grandslamwinnaar. Federer krijgt zodoende in de eerste ronde te maken met een ‘lucky loser’ uit de kwalificaties, de 28-jarige Japanner Sugita.

De 35-jarige Zwitser maakte vorige week na een pauze van twee maanden in Stuttgart zijn rentree. Soepel ging dat niet, want Federer verloor direct van de Duitser Tommy Haas. In Halle doet hij deze week een nieuwe poging om zijn grasseizoen op gang te trekken.