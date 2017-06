Hockeyers als groepswinnaar naar kwartfinale

De Nederlandse hockeyers hebben zich als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinales van de halvefinaleronde van de World League. Ze wonnen dinsdag in Londen ook van India (3-1). Thierry Brinkman, Sander Baart en Mirco Pruijser maakten de doelpunten voor Oranje. Akashdeep Singh was succesvol voor India toen zijn ploeg al met 3-0 achterstond.

Nederland en India waren al zeker van deelname aan de kwartfinales. Beide ploegen streden alleen nog om de groepswinst. Oranje won ook de andere poulewedstrijden tegen Pakistan (4-0), Schotland (3-0) en Canada (3-1).

De beste vier ploegen van het toernooi in Londen mogen aan het einde van dit jaar in India niet alleen aan de finale deelnemen; ze verdienen ook een ticket voor het WK van volgend jaar dat eveneens in India wordt gehouden.