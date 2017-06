Professionele hulp voor golfer Woods

De Amerikaanse golfer Tiger Woods krijgt professionele hulp om zijn medicijngebruik te reguleren. De 41-jarige Woods wordt ook geholpen bij het omgaan met zijn aanhoudende rugpijn en slaapstoornis. Dat schreef het gevallen golficoon maandagavond in een kort bericht op Twitter. ,,Ik wil iedereen bedanken voor de steun en het begrip, zeker van de fans en de andere golfers”, aldus Woods.

De winnaar van veertien majors werd eind vorige maand opgepakt door de politie. Hij was slapend aangetroffen achter het stuur van zijn auto, waarvan de motor nog draaide, op een weg in Florida. Beelden van de aanhouding verschenen al snel op de sociale media. Woods maakte een afwezige en verwarde indruk, had moeite met lopen en kon amper zijn ogen openhouden.

Aanvankelijk leek het erop dat Woods was gearresteerd wegens rijden onder invloed van alcohol. De voormalige nummer één van de wereld mocht de gevangenis van Palm Beach vrij snel weer verlaten. De golfmiljardair bracht daarna naar buiten dat zijn vreemde rijgedrag veroorzaakt was door een onverwachte reactie op medicijnen die door zijn arts waren voorgeschreven. ,,Ik had niet door dat de mix van medicatie zo’n sterk effect had.”

Woods heeft de afgelopen twee jaar amper toernooien gespeeld vanwege rugproblemen. Hij liet zich al meerdere keren opereren, maar de pijn ging niet weg.