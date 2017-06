Ten Dam voor negende keer naar Tour

Laurens ten Dam gaat volgende week voor de negende keer van start in de Ronde van Frankrijk. Zijn ploeg Sunweb maakte dat woensdag bekend. De Duitse ploeg, met basis in Deventer, presenteert elk uur een renner die in de Tour zal starten. Van de Australiër Michael Matthews en de Duitser Nikias Arndt was de deelname al zeker. Woensdag volgden al de Fransman Warren Barguil en de Nederlander Roy Curvers.

Ten Dam reed zijn eerste Tour in 2008. Hij finishte dat jaar als 21e. Zijn beste prestatie leverde hij in 2014, de zomer van ‘Bau en Lau’. Ten Dam beëindigde die Tour als negende, zijn ploeggenoot Bauke Mollema werd tiende. Ten Dam (36) reed vorige maand nog de Ronde van Italië in dienst van kopman en eindwinnaar Tom Dumoulin.