Quirine Lemoine heeft de halve eindstrijd gehaald van het ITF-toernooi in Ystad. De Nederlandse tennisster versloeg donderdag in de kwartfinales Laura Schaeder uit Duitsland met 6-3 6-4.

Lemoine is in Zweden als eerste geplaatst. De nummer 149 van de wereld stuit in de volgende ronde op de Spaanse Maria-Teresa Torro-Flor, die als zesde is ingeschaald in Ystad.