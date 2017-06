Bulls gunnen Butler aan Timberwolves

Bijzondere Japanse kunst in Den Bosch

Chicago en Minnesota besloten hun rechten uit te wisselen, waardoor de Bulls de zevende keus uit de draft kreeg, de Fin Lauri Markkanen, en Minnesota genoegen nam met de zestiende keus, Justin Patton. De Timberwolves deden in ruil voor Butler ook de talentvolle spelers Zach LaVine en Kris Dunn over aan de Bulls.

Basketballer Jimmy Butler wisselt van club in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Hij verlaat Chicago Bulls en speelt komend seizoen voor Minnesota Timberwolves. De topschutter was onderdeel van een deal tussen beide clubs tijdens de NBA Draft, waarbij de topteams talenten selecteren uit voornamelijk het college basketbal.

