Svitolina onzeker voor Wimbledon

Elina Svitolina moet het grandslamtoernooi van Wimbledon mogelijk laten passeren. De Oekraïense tennisster kreeg donderdag in haar verloren wedstrijd in de achtste finales van het WTA-toernooi in Birmingham tegen Camila Giorgi uit Italië weer last van haar voet.

,,Ik kijk heel erg uit naar Wimbledon. Maar in Birmingham was de baan zo glad, ik merkte het gelijk aan mijn voet”, aldus de 22-jarige Svitolina, die vaker met haar voet sukkelt. ,,Ik ga mijn best doen. Maar het seizoen is nog lang, en ik moet ook denken aan het hardcourtseizoen.”

Svitolina won in mei het toernooi van Rome. Eerder deze maand ging ze op Roland Garros in de kwartfinale onderuit. Svitolina is door die prestaties gestegen naar de vijfde plek op de wereldranglijst.

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint maandag 3 juli.