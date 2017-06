Bendsneyder maakt indruk in regen

Bo Bendsneyder heeft zaterdag bij de TT in Assen indruk gemaakt tijdens de laatste training voor de kwalificatierace in de Moto3. De achttienjarige wegracer uit Rotterdam was de snelste in de regen. De coureur van KTM klokte op het kletsnatte asfalt verreweg de beste tijd: 1.57,078.

Hij was een dikke halve seconde sneller dan de Thai Nakarin Atiratphuvapat (Honda) en zette de Spaanse leider in het WK Joan Mir (Honda) op ruim zeven tienden.

Bendsneyder viel op met een vlekkeloos optreden. Hij bleef keurig op zijn machine zitten, terwijl links en rechts van hem de coureurs onderuitgleden. Zeker tien racers vlogen op de natte baan de bocht uit.

,,Onder deze omstandigheden is het goed om zo veel mogelijk rondes te rijden en te proberen elke ronde iets te verbeteren. Het heeft me een mooie eerste plek opgeleverd”, zei Bendsneyder op Eurosport. ,,Op deze manier heb ik me goed klaargemaakt voor het geval het in de kwalificatie ook regent.” De kwalificatierace is zaterdagmiddag.

De Nederlander uit het fabrieksteam van KTM hoopt dat het zondag in de race toch droog is. ,,In de regen is een foutje snel gemaakt en dat is mij vaak genoeg overkomen. In de trainingen op vrijdag was het droog en toen ging het ook goed”, aldus Bendsneyder, die dit seizoen nog geen topklassering heeft behaald in de Moto3. Vorig jaar in zijn debuutseizoen eindigde hij twee keer op de derde plaats.