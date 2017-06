Kvitova raakt op stoom voor Wimbledon

Een dikke week voor Wimbledon heeft Petra Kvitova de finale bereikt op het grastoernooi van Birmingham. De Tsjechische leidde zaterdag in haar halve finale tegen landgenote Lucie Safarova met 6-1 en 1-0 toen die de strijd staakte. Kvitova keerde een maand geleden terug op de baan nadat ze bij een overval in haar huis gewond was geraakt aan haar linkerhand. De tweevoudig Wimbledonkampioene hoopte op tijd in vorm te raken om opnieuw een hoofdrol te kunnen vervullen op het grandslamtoernooi van Londen.

Safarova moest opgeven wegens een beenblessure. De tegenstandster van Kvitova in de finale komt uit de partij tussen de Spaanse Garbine Muguruza en de Australische Ashleigh Barty. Bij haar enige andere optreden dit jaar strandde Kvitova op Roland Garros al in de tweede ronde.