Lotto-Soudal jaagt op sprintzeges met Greipel

Lotto Soudal gaat met sprinter André Greipel voor etappesucces in de Ronde van Frankrijk. De ploegleiding van de Belgische ploeg maakte zaterdag bekend dat de Duitser zijn vaste sprinttrein meekrijgt naar de Tour, die op 1 juli in Düsseldorf van start gaat.

Greipel kan voor de voorbereiding op de massasprint terugvallen op zijn landgenoot Marcel Sieberg, de Australiër Adam Hansen, de Deen Lars Bak en de Belg Jurgen Roelandts. Voor de ontsnappingen neemt Lotto-Soudal de Belgen Tiesj Benoot, Tim Wellens en Thomas De Gendt en de Fransman Tony Gallopin mee. Benoot maakt zijn Tourdebuut, Hansen begint aan zijn achttiende grote wielerronde op rij.

Greipel won in zijn voorgaande zes deelnames in Frankrijk elf etappes. Vorig jaar was hij de beste in de sprint op de Champs-Élysées. Thomas de Gendt won vorig jaar de etappe met finish op de Mont Ventoux.