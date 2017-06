Alonso blijft ook na eerste punten mopperen

Fernando Alonso haalde zondag eindelijk de eerste punten dit seizoen van McLaren binnen, maar voldoening haalde de Spanjaard daar nauwelijks uit. ,,We hadden het podium kunnen halen en misschien zelfs kunnen winnen”, zei de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 na de bijzonder chaotisch verlopen Grote Prijs van Azerbeidzjan. ,,Omdat we niet snel genoeg waren, hebben we de kans op meer laten liggen.”

Alonso kwam in Bakoe als negende over de finish, goed voor twee WK-punten, waarmee het zo geplaagde McLaren eindelijk van de ‘nul’ af is. De 35-jarige Spanjaard was de race vanaf de negentiende plaats gestart, het resultaat van de zesde motorwissel al dit seizoen. Voor straf moesten de McLarens met hun zo bekritiseerde Honda-krachtbronnen daarom achteraan beginnen. ,,Het is daarom een complete verrassing dat we hier onze eerste punten pakken”, aldus Alonso. ,,Maar toch had er meer in gezeten. Tijdens de safetycarfase zat ik achter Daniel Ricciardo, maar helaas was de auto niet snel genoeg om hem daarna bij te houden.”