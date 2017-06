Bendsneyder aast op podiumplek in TT

Motorcoureur Bo Bendsneyder kan mogelijk zondag stunten tijdens de 87e TT van Assen en Nederland zeldzaam succes bezorgen. De Rotterdammer start in de Moto3 vanaf de tweede startplek, te danken aan een wervelend optreden tijdens de kwalificatierace op zaterdag. Alleen de Spanjaard Jorge Martin was sneller.

Bendsneyder werkte in het regenachtige weer een vlekkeloos kwalificatie af en als de regen zondag zoals voorspeld wederom het Drentse asfalt plaagt, is de achttienjarige Nederlander kandidaat voor de zege.

Slechts vier Nederlanders schreven in het verleden de TT op hun naam in een soloklasse: Paul Lodewijkx 1968 (50cc), Wil Hartog in 1977 (500cc), Jack Middelburg in 1980 (500cc) en Hans Spaan in 1989 (125cc).

De Fransman Johann Zarco vertrekt in de koningsklasse MotoGP vanaf poleposition. De rijder van Yamaha verraste de grote mannen in de kwalificatierace. Regerend wereldkampioen Marc Márquez bezet de tweede startplek, publieksheld Valentino Rossi start vanaf de vierde plek.

De Moto3 vangt als eerste race aan om 11.00 uur.