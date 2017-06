Bendsneyder ongedeerd en tevreden na schuiver

Bo Bendsneyder maakte zondag vlak voor de finish van de Moto3 een schuiver, maar de onfortuinlijke Nederlandse wegracer stond ongedeerd en zelfs met een lichte glimlach na afloop te analyseren. ,,Het was een goede wedstrijd tot 2 meter voor de finish”, zei de achttienjarige Rotterdammer, die door de val niet op zijn motor zat en daardoor een diskwalificatie achter zijn naam kreeg.

,,Ik voelde me sterk, kon in de race goed meekomen in de kopgroep en maakte mooie inhaalacties. Ik hoefde niet eens 200 procent te pushen. Jammer dat ik zeven ronden voor het einde buiten de baan kwam en achterop raakte, maar ik reed het gat goed dicht. In de laatste ronde wilde ik vanuit de Ramshoek in de slipstream nog voor een podiumplek gaan, maar ik werd naar de buitenkant geduwd en daarna aangetikt door de Argentijn Rodrigo. Ik zag hem niet aankomen.”

Bendsneyder zag na de crash in zijn ooghoek de onbemande KTM-machine over de finishlijn glijden, maar was vooral bezig zijn eigen hachje te redden. ,,Ik was bang dat iemand achter me over me heen zou rijden, dus rende snel opzij. Ik heb verder geen verwondingen.”

Hij hield een goed gevoel over aan zijn thuiswedstrijd. ,,Ik heb het publiek echt wel zien staan op de banken. Het is uiteraard jammer dat ik zo’n goede race niet kan afsluiten met een mooie klassering en punten voor het WK, maar ik ben toch tevreden. Vooral ook omdat ik heb laten zien dat ik ook in droog weer kan strijden”, aldus de coureur uit het fabrieksteam van KTM.