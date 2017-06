Fortuneo met zeven Fransen in Tour

De Franse wielerploeg Fortuneo-Vital Concept gaat met zeven renners uit eigen land de Tour de France in. De procontinentale formatie mag opnieuw met een wildcard meedoen aan de Franse wielerronde, die zaterdag in de Duitse stad Düsseldorf begint. De ‘buitenlandse’ inbreng bij Fortuneo-Vital Concept komt van de Argentijn Eduardo Sepúlveda en de Brit Dan McLay.

De formatie van ploegleider Sébastien Hinault bevat drie renners die debuteren in de Tour: Laurent Pichon, Romain Hardy en de pas 21-jarige Elie Gesbert. De ploeg wordt gecompleteerd door Maxime Bouet, Pierre-Luc Périchon, Florian Vachon en Brice Feillu, die in 2009 een rit in de Tour won.

,,Het was een lastige keuze, we hadden meer dan negen renners die in aanmerking kwamen voor de Tour”, zei Hinault. ,,We gaan met een homogeen team, dat zich op alle terreinen kan laten zien.”