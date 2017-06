Grote Prijs van Azerbeidzjan hervat

De Grote Prijs van Azerbeidzjan is zondag na ruim een kwartier weer hervat. De race werd na 22 ronden stilgelegd omdat er na verschillende incidenten veel brokstukken op het stratencircuit van Bakoe lagen. Alle Formule 1-coureurs parkeerden hun bolides achter elkaar in de pitsstraat.

Max Verstappen had de race op dat moment al verlaten. De Red Bull van de Nederlander kende opnieuw technische problemen, terwijl hij in gevecht om de derde plaats was. Het is alweer de vierde keer dit seizoen dat Verstappen een wedstrijd niet kan afmaken. Drie keer liet zijn Red Bull hem in de steek. Eenmaal werd hij van de baan getikt.

Verstappen had goede vooruitzichten op een podiumplaats. De Fin Valtteri Bottas moest direct na de start een pitstop maken omdat zijn Mercedes na een botsing een lekke band had. Zijn landgenoot Kimi Räikkönen leek ook uitgevallen. Maar de monteurs van Ferrari benutten de pauze om de bolide te repareren. Räikkönen is achteraan het deelnemersveld aangesloten.

Op het moment dat alle auto’s achter de safety car reden, ramde Sebastian Vettel (Ferrari) de Mercedes van Lewis Hamilton. De wedstrijdleiding heeft dit incident nog in onderzoek.