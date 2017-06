Verstappen zwaar teleurgesteld

Max Verstappen baalde zondag opnieuw flink van de technische problemen met zijn Red Bull. De Nederlander viel ook tijdens de Grote Prijs van Azerbeidzjan uit terwijl hij kansen op een podiumplaats had.

Verstappen moest de strijd staken terwijl hij op weg leek naar de derde plaats. Na zijn uitvallen raakten zo veel van zijn concurrenten in de problemen, dat uitgerekend zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo nog won. De Australiër was als tiende gestart, maar profiteerde optimaal van alle chaos op het stratencircuit.

De Limburger ontliep na de race de verzamelde pers, maar reageerde uiteindelijk wel kort via de sociale media. ,,Ik maakte een veelbelovende start, maar kampte daarna weer met technische problemen. Het podium was bereikbaar voor me, dus ik ben erg teleurgesteld over de uitkomst van deze race.”

Het zou zomaar kunnen dat Verstappen zichzelf wilde beschermen door na afloop niet naar de media te komen. De negentienjarige coureur liet dit seizoen al vaker blijken dat hij weinig geduld heeft. Verstappen heeft nog een hele toekomst voor zich, maar wil ook nu al scoren. Op het spectaculaire stratencircuit van Bakoe viel hij al weer voor de vierde keer dit seizoen uit. In Spanje werd hij nog van de baan getikt, maar in Bahrein en Canada weigerde zijn auto dienst. In Montréal lag hij zelfs op de tweede positie toen de accu van zijn bolide hem in de steek liet.