Kvitova wuift favorietenstatus Wimbledon weg

Petra Kvitova voelt zich zeker niet de favoriet voor Wimbledon. De Tsjechische tennisster liet afgelopen week in Birmingham zien dat ze al snel weer de smaak te pakken heeft op gras, want ze veroverde daar haar twintigste WTA-titel. ,,Misschien dat andere mensen mij nu als favoriet zien, maar ik zelf zeker niet. Ik bedoel, ik ben pas net weer terug op de baan en moet nog heel veel dingen verbeteren”, zei Kvitova maandag in Eastbourne.

De tweevoudig winnares van Wimbledon (2011 en 2014) stond het afgelopen halfjaar aan de kant, het gevolg van een gewelddadige overval eind vorig jaar in haar appartement. De inbreker verwondde de linkerhand van Kvitova met een mes. Een urenlange operatie was nodig om alle pezen en zenuwen te herstellen. Pas op Roland Garros keerde de 27-jarige Tsjechische terug op de baan.

,,Ik geniet van iedere wedstrijd die ik speel. Afgelopen week heb ik aan mezelf bewezen dat ik vijf partijen in zes dagen kan spelen, maar nu heb ik wat tijd nodig om bij te komen”, zei Kvitova, die zich daarom afmeldde voor het toernooi van Eastbourne.