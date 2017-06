Rentree Gilbert in de Tour

De Belgische wielrenner Philippe Gilbert maakt dit jaar zijn rentree in de Tour de France na een afwezigheid van drie jaar. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race is opgenomen in de ploeg van Quick-Step voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag begint in Düsseldorf.

De Duitser Marcel Kittel en de Ier Daniel Martin zijn de twee andere blikvangers in de Belgische ploeg, die dit jaar al zeventien overwinningen boekte. Kittel is de kopman voor de sprintetappes; hij won al negen keer een Touretappe in zijn carrière. Martin is de man voor het algemeen klassement en de bergetappes. De Ier toonde zijn vorm eerder deze maand met de derde plaats in het Critérium du Dauphiné.