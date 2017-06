Westbrook beste basketballer van de NBA

Russell Westbrook is maandag (plaatselijke tijd) gelauwerd als beste basketballer van het afgelopen seizoen in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De point guard van Oklahoma City Thunder ontving de bijbehorende Maurice Podoloff Trophy.

Westbrook grossierde in zogeheten ‘triple doubles’. Hij noteerde in 42 wedstrijden een score in drie dubbele cijfers: punten, rebounds en assists. Westbrook verbrak daarmee het record van Oscar Robertson, die in het seizoen 1961/1962 één triple double minder scoorde. Over het hele seizoen was zijn gemiddelde over 81 wedstrijden 31,6 punten, 10,4 assists en 10,7 rebounds.

Westbrook won de verkiezing van beste speler (MVP) van James Harden (Houston Rockets) en Kawhi Leonard (San Antonio Spurs).