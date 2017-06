Djokovic wint eerste partij op gras

Tennisser Novak Djokovic heeft op het grastoernooi van Eastbourne zijn eerste partij op gras in 2017 gewonnen. De nummer één van de plaatsingslijst versloeg woensdag in de tweede ronde de Canadees Vasek Pospisil in twee sets: 6-4 6-3. In de eerste ronde had de dertigjarige Serviër een bye.

Djokovic neemt voor het eerst sinds 2010 deel aan een grastoernooi tussen Roland Garros en Wimbledon. Hij had zich niet ingeschreven voor het toernooi, maar accepteerde vorige week alsnog een wildcard voor het Aegon International. In de derde ronde treft de Servische tennisser de winnaar van de partij tussen de Amerikanen Donald Young en Jared Donaldson.