Kerkhove verliest in kwalificatie Wimbledon

Tennisster Lesley Kerkhove is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. De 25-jarige Nederlandse was woensdag in de eerste ronde van de kwalificaties van het grandslamtoernooi niet opgewassen tegen Kaia Kanepi uit Estland: 6-1 7-5.

Kerkhove is de nummer 199 van de wereldranglijst. Kanepi is de nummer 544, maar de 32-jarige tennisster uit Estland stond ooit nummer 15. Kerkhove kon in de eerste set geen partij bieden en werd drie keer gebroken. In de tweede set hielden beide speelsters elkaar in evenwicht. Op 6-5 kreeg Kanepi op de service van Kerkhove twee matchpoints en sloeg ze op het tweede punt toe.

Eerder op de dag verloor ook Quirine Lemoine haar partij in de eerste ronde van de kwalificaties.