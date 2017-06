Boels-Dolmans wint ploegentijdrit Giro Rosa

De Nederlandse wielerploeg Boels-Dolmans heeft vrijdag de snelste tijd neergezet bij de ploegentijdrit van de Giro Rosa, de vrouwelijke variant van de Ronde van Italië. Na een race tegen de klok van Aquileia naar Grado over 11,5 kilometer was Boels-Dolmans met 14.47 minuut 19 seconden sneller dan Team Sunweb, Orica-Scott volgde op een derde plaats met een achterstand van 22 seconden. De Canadese Karol-Ann Canuel mag zaterdag bij de tweede etappe de roze leiderstrui dragen.

Teamgenote van de Canadese, de Nederlandse Anna van der Breggen, is de grote favoriete bij de grootste wielerkoers voor vrouwen. In 2015 was zij al de beste in de tiendaagse ronde. Vorig jaar schreef de Amerikaanse Megan Guarnier de Giro Rosa op haar naam.

Zaterdag staat de tweede etappe op het programma. Van Zoppola naar Montereale Valcellina 122,2 kilometer verderop. Op ruim 20 kilometer van de finishplaats wordt een colletje beklommen van de tweede categorie.