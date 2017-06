Judoka Bergstra naar kwartfinales in China

Margriet Bergstra heeft vrijdag bij de Grand Prix in Hohhot in China de kwartfinales bereikt. De Nederlandse judoka won met waza-ari van de Italiaanse Martina Lo Giudice. Bergstra won eerder dit jaar een bronzen medaille op de Grand Prix in Tbilisi. De kwartfinales in Hohhot staan later op vrijdag op het programma.

Bij de mannen werd Tornike Tjsakadoea in de klasse tot 60 kilogram in de tweede ronde uitgeschakeld. Mohammad Rashnonezhad uit Iran was in de golden score met waza-ari te sterk.

Naast Bergstra en Tjsakadoea doen in China nog drie Nederlandse judoka’s mee aan de Grand Prix. Bij de vrouwen komt Natascha Ausma (klasse tot 70 kilogram) zaterdag in actie, en Karen Stevenson (tot 78 kilogram) zondag. Sam van ’t Westende (klasse tot 73 kilogram bij de mannen) moet zaterdag de tatami op.