Martin ontspannen op jacht naar geel

Tony Martin zegt de druk van de natie niet te voelen. ,,Ik ben totaal ontspannen”, meldde de Duitse favoriet voor winst in de eerste Touretappe vrijdag, een dag voordat de Ronde van Frankrijk in Düsseldorf begint. Dat gebeurt met een individuele tijdrit over 14 kilometer, die langs en over de Rijn voert en ook de befaamde winkelstraat Königsallee aandoet.

Martin weet dat zijn wellicht grootste rivaal Rohan Dennis ontbreekt in de Tour. Diens ploeg BMC mikt alles op het klassement van Richie Porte. Dennis hield Martin twee jaar geleden bij de Tourstart in Utrecht van het geel af, nu ziet de tijdritspecialist van Katoesja vooral de Sloveen Primoz Roglic en Jos van Emden, beiden van LottoNL-Jumbo, en de Zwitser Stefan Küng als voornaamste concurrenten. ,,Het parcours ligt me, het geel veroveren is een droom”, aldus Martin.