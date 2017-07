Britse renner Thomas wint eerste etappe Tour

De Brit Geraint Thomas heeft zaterdag de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. Het betrof een individuele tijdrit over 14 kilometer in het Duitse Düsseldorf. Jos van Emden was de beste Nederlander; hij reed de zevende tijd. Thomas (Team Sky) veroverde met zijn zege de gele trui.

Het was dertig jaar geleden dat de Tour in Duitsland startte. Zondag gaat het vanuit Düsseldorf richting Luik, finishplaats van de tweede etappe.

De regen was van grote invloed op het verloop van de tijdrit. Menig renner ging onderuit op het gladde, natte asfalt. Met de Spanjaard Alejandro Valverde als grootste slachtoffer. De Spaanse klassementsrenner schoof hard tegen een dranghek en was niet meer in staat op zijn fiets te stappen.

Thomas gold vooraf niet als grote favoriet, maar de Britse meesterknecht van drievoudig Tourwinnaar Chris Froome wist niettemin de beste tijd op de klok te zetten: 16.04 minuten. Hij troefde erkende hardrijders als de Zwitser Stefan Küng, de Wit-Rus Vasil Kirijenka en de Duitse topfavoriet Tony Martin af. Van Emden, die dit jaar de laatste tijdrit van de Ronde van Italië won, kon die stunt uit de Giro niet herhalen en eindigde als zevende op 15 tellen van Thomas. Martin, de regerend wereldkampioen tijdrijden, reed de vierde tijd.

Van de klassementsrenners was Froome de beste op de zesde plaats.