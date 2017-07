Djokovic wint opwarmer voor Wimbledon

Tennisser Novak Djokovic heeft zaterdag de titel op het grastoernooi van Eastbourne in Engeland veroverd. De als eerste geplaatste Serviër was in de finale in twee sets te sterk voor de Fransman Gaël Monfils, de nummer twee van de plaatsingslijst. Na amper vijf kwartier stond de eindstand op het scorebord: 6-3 6-4.

Voor Djokovic was het zijn veertiende zege op rij op Monfils. De dertigjarige Fransman won nog nooit van zijn leeftijdsgenoot.

Djokovic nam voor het eerst sinds 2010 deel aan een grastoernooi tussen Roland Garros en Wimbledon. Hij had zich niet ingeschreven voor het toernooi, maar accepteerde vorige week alsnog een wildcard voor het Aegon International.

Djokovic is op het grandslamtoernooi van Wimbledon, dat maandag begint, als tweede geplaatst. De drievoudige kampioen speelt in de eerste ronde tegen de Slowaak Martin Klizan.