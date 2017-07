Op 28-jarige leeftijd heeft de Japanse tennisser Yuichi Sugita de ban gebroken. De nummer 66 van de wereldranglijst schreef zaterdag het grastoernooi in Antalya op zijn naam. Hij versloeg in de finale de Fransman Adrian Mannarino in twee sets: 6-1 7-6 (4). Voor Sugita, al elf jaar prof, was het zijn eerste titel op de ATP Tour.

Beide finalisten in Turkije waren ongeplaatst. Mannarino (29) moet door zijn nederlaag nog altijd wachten op zijn eerste toernooizege op de ATP Tour.