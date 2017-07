Europees kampioene hordelopen Roleder mist WK

De Duitse hordeloopster Cindy Roleder ontbreekt in augustus op de WK atletiek in Londen. De regerend Europees kampioene outdoor (100 meter horden) én indoor (60 meter horden) heeft een zenuwontsteking die maar niet te verhelpen is. ,,Talloze artsenbezoeken, fysiotherapie en pogingen weer fit te worden, hebben helaas niet geholpen”, aldus Roleder zaterdag in een persverklaring.

Zelfs een zenuwspecialist in München wist geen effectieve behandeling te vinden voor de atlete, die vorig jaar in Amsterdam de Europese titel veroverde en nu noodgedwongen haar seizoen voortijdig beëindigt. ,,Er zit niet anders op dan de ontsteking uit zichzelf te laten genezen”, aldus de 27-jarige Roleder.