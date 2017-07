Hassan imponeert ook in Parijs

Sifan Hassan heeft zaterdag opnieuw indruk gemaakt in de Diamond League. De Nederlandse atlete won in Parijs de 1500 meter. Op 600 meter voor de finish versnelde ze en hield de leiding vast tot aan de meet. Haar tijd van 3.57,10 was van hoog niveau. Ze versloeg nota bene de Keniaanse olympisch kampioene Faith Kipyegon, die als tweede eindigde in 3.57,51.

Hassan zag onlangs bij de FBK Games in Hengelo een dappere poging haar eigen Nederlands record op de 1500 meter te verbeteren stranden op de enkele honderdsten. De 24-jarige topatlete rondde daar een indrukwekkende solo af in 3.56,14, net boven haar nationale recordtijd van 3.56,05 uit juli 2015. Ze had ook al geïmponeerd bij de Diamond League in Rome met een tijd van 3.56,22.

Maureen Koster kon in Parijs niet mee in het geweld vooraan en eindigde als elfde in 4.06,70.

Thijmen Kupers zag in Parijs een einde komen aan een zegereeks van drie wedstrijden. De middenafstandloper moest zich op de 800 meter in een sterk veld tevreden stellen met de achtste plaats in 1.46,07. De Groningse atleet gaf zelf de verklaring voor zijn zwakke race: ,,Kan ik kort over zijn: het lichaam is gewoon even op. Zonde dat dat nu in zo’n mooi veld is”, twitterde hij. De winst was voor Nijel Amos uit Botswana in 1.44,24.

Melissa Boekelman kwam bij het kogelstoten niet verder dan 17,22, bijna een meter minder ver dan haar beste stoot van dit seizoen. Ze eindigde er als achtste mee. De geboren Dordtse weet haar slechte optreden aan verkeerd voedsel dat ze had genuttigd in het hotel. ,,Dat zorgde ervoor dat ik niet kon laten zien waartoe ik werkelijk in staat ben”, liet ze weten op Twitter.