Honkballers onderuit in eerste duel WPT

Het Nederlands honkbalteam is zaterdag in mineur begonnen aan het World Port Tournament in Rotterdam. Met een sterk verjongde selectie verloor Oranje met 1-2 van Taiwan. Chris Garia bracht al in de eerste inning het Nederlandse punt op zijn naam na slecht veldwerk bij Taiwan.

Daarna hadden beide ploegen grote moeite om tot scoren te komen. Pas in de negende en laatste inning liet Taiwan zich gelden in aanvallend opzicht en met twee punten kreeg het duel een verrassende wending. In de gelijkmakende slagbeurt kon de thuisploeg de eerste nederlaag niet meer voorkomen. Oranje liet slechts drie honkslagen noteren, tegen negen van Taiwan.

Nederland speelt zondag in de tweede wedstrijd tegen Curaçao, dat zaterdag met 2-3 verloor van Cuba.