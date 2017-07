Martina loopt eindelijk WK-limiet

Churandy Martina heeft eindelijk het begeerde ticket voor de WK atletiek bemachtigd. De 32-jarige sprinter van Curaçao liep zaterdag bij de Diamond League in Parijs op de 200 meter onder de limiet voor de mondiale titelstrijd in augustus in Londen. Martina finishte als tweede in 20,27, dik onder de vereiste 20,44.

Eerder op de avond slaagde Martina er niet in zich voor de WK te plaatsen op de 100 meter. Na twee valse starts van concurrenten en matige eerste passen bij de derde start arriveerde de Nederlander in 10,23, ruim boven limiet van 10,12.