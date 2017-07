Softbalsters naar finale EK

De Nederlandse softbalsters hebben de finale van het Europees kampioenschap bereikt. In de halve eindstrijd rekende Oranje af met de Italiaanse vrouwen: 1-0. De zege was te danken aan werpster Lindsey Meadows-Oosterveld.

Het duel in het Italiaanse Bollate lag in de zesde inning een tijdje stil, omdat de stoppen waren doorgeslagen en de lichtmasten uitvielen.

In de finale staat Nederland zaterdag tegenover Groot-Brittannië of Italië. Italië krijgt via de zogenoemde ‘backdoorfinale’ alsnog de kans de eindstrijd te bereiken. Groot-Brittannië en Italië ontmoeten elkaar zaterdag om 13.00 uur. De finale is om 18.00 uur.