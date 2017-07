Tour van start met Froome als favoriet

Chris Froome vertrekt zaterdag als favoriet in de 104e Ronde van Frankrijk, maar de verwachting is dat de Brit van Team Sky meer tegenstand krijgt dan de afgelopen twee edities. Sky had de Tour in zijn greep, maar met minder aankomsten bergop, maar genoeg lastige ritten wordt een meer open koers verwacht. Bovendien heeft Froome dit jaar nog niet al te veel indruk gemaakt, in tegenstelling tot voorgaande jaren.

De Australiër Richie Porte, de Colombiaan Nairo Quintana en de Spanjaard Alberto Contador zijn de verwachte concurrenten. De Fransman Romain Bardet en de Italiaan Fabio Aru gelden als outsiders.

De eerste etappe is een individuele tijdrit over 14 kilometer in Düsseldorf, die om 15.15 uur begint en rond kwart voor zeven eindigt. De Duitser Tony Martin is favoriet om de eerste gele trui te veroveren. LottoNL-Jumbo heeft twee renners die het Duitse feestje kunnen verpesten: Jos van Emden en de Sloveen Primoz Roglic.