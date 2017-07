Valverde eerste uitvaller na crash in tijdrit

Alejandro Valverde is zaterdag hard gevallen in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk en meteen uitgevallen. De Spaanse renner van Movistar gleed in de tijdrit in het regenachtige Düsseldorf onderuit in een bocht en schoof in volle vaart tegen een dranghek. Valverde bleef met pijn liggen en bleek niet meer in staat op de fiets te stappen.

De 37-jarige Valverde won dit voorjaar voor de vierde keer Luik-Bastenaken-Luik en zelfs voor de vijfde keer de Waalse Pijl. Hij ging in de Tour van start als kopman samen met de Colombiaan Nairo Quintana. De Spaanse alleskunner eindigde in zijn carrière al zes keer bij beste tien, met de derde plaats in 2015 als beste eindklassering.