Leezer na val naar medische staf

Tom Leezer is niet ongeschonden uit de tweede etappe van de Tour de France gekomen. De Nederlandse wielrenner van LottoNL-Jumbo was zondag op weg naar Luik betrokken bij de massala valpartij, op ongeveer 30 kilometer van de finish. Robert Gesink leek daar ook bij betrokken, maar werd alleen opgehouden door de val en ging zelf niet onderuit.

,,Gesink is niet gevallen en is in orde”, meldt LottoNL-Jumbo. ,,Leezer heeft de etappe uitgereden en wordt nu onderzocht door onze medische staf.”

Naast Leezer waren ook drievoudig Tourwinnaar Chris Froome en de Fransman Romain Bardet (die vorig jaar als tweede eindigde) betrokken. Froome was gevallen op zijn rechterbil. De renner van Team Sky wisselde niet veel later enkele keren van fiets en sloot met hulp van de Pool Michal Kwiatkowski en de Duitser Christian Knees weer aan bij het peloton.