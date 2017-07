Luiten buiten top 30 na zwakke slotronde

Golfer Joost Luiten is in het Frans Open in Parijs ver van een topklassering gebleven. De Nederlandse prof eindigde zondag na een zwakke slotronde van 75 slagen op de gedeelde 32e plaats met een totaal van 285 slagen, één boven par. De zege ging naar de Engelsman Tommy Fleetwood, die na een slotronde van 66 slagen uitkwam op 272 totaal, 12 onder par. Hij verdiende 1 miljoen euro.

Luiten speelde ondanks een pijnlijke linkerschouder alleszins acceptabel tot en met de derde ronde. Bij het ingaan van de slotronde stond hij zestiende, met uitzicht op de top 10. De Rotterdammer wist op golfbaan Le Golf National echter geen enkele birdie te maken; hij noteerde daarentegen wel twee bogeys en zelfs een dubbel bogey.