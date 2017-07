Márquez pakt achtste zege op rij in Duitsland

Motorcoureur Marc Márquez heeft zondag voor de achtste keer op rij de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring gewonnen. De Spaanse regerend wereldkampioen nam in de slotfase van de race afstand van de Duitse verrassing Jonas Folger op de Yamaha. Dani Pedrosa, de ploeggenoot van Márquez bij Repsol Honda, werd op afstand derde.

Márquez veroverde zaterdag voor de achtste keer op rij de poleposition op de Sachsenring. Al die vorige races wist de 24-jarige Honda-coureur ook te winnen. Dat was in 2010 in de 125cc, twee keer in de Moto2 en nu vijf keer in de MotoGP.

De regerend wereldkampioen heeft met zijn tweede zege van dit seizoen ook de leiding in het klassement overgenomen van de Italiaan Andrea Dovizioso. Márquez heeft 129 punten, zijn landgenoot Maverick Viñales, die als vierde eindigde, staat op 124, Dovizioso 123 en Valentino Rossi 119.