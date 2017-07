Sterk debuut Cherono op marathon

Elizeba Cherono heeft zondag een sterk debuut gemaakt op de marathon. De geboren Keniaanse, die sinds vorig jaar voor Nederland uitkomt, eindigde als vierde in de marathon van Gold Coast. De 29-jarige Cherono wilde haar eerste race over de klassieke afstand van 42,195 kilometer onder de 2,5 uur afleggen en dat lukte ruimschoots: 2.29.07.

Cherono woont sinds 2012 in Nederland bij haar partner en trainer Menno Franken. De atlete geldt als een specialiste op de langere afstanden. Vorig jaar pakte ze de Nederlandse titel op de 10 kilometer, dit jaar moest ze op die afstand genoegen nemen met zilver.

Cherono maakte zondag een geslaagd debuut op de marathon. De winst in Gold Coast ging naar Abebech Bekele uit Ethiopië, die finishte in 2.25.34. Bij de mannen zegevierde de Japanner Takuya Noguchi op zijn 29e verjaardag in 2.08.59.