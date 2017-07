Hogenkamp treft Brengle op Wimbledon

Op de eerste dag van Wimbledon komt een van de drie Nederlandse deelnemers in actie. Richèl Hogenkamp speelt maandag in de eerste ronde van het vrouwenenkelspel tegen de Amerikaanse Madison Brengle. De partij staat als derde van de dag op het programma, na twee mannenwedstrijden. Kiki Bertens en Robin Haase, de andere twee Nederlanders in het hoofdtoernooi, komen dinsdag pas in actie.

Voor de 25-jarige Hogenkamp is het de tweede keer dat ze in het hoofdtoernooi van Wimbledon staat. Twee jaar terug bereikte ze de tweede ronde, waarin de Russische Maria Sjarapova te sterk voor haar was.

Bij de mannen opent titelverdediger Andy Murray maandag vanaf 14.00 uur het toernooi. De Schot heeft sinds enige tijd last van zijn heup, maar is fit genoeg om in Londen mee te doen. Murray speelt tegen Aleksander Boeblik uit Kazachstan. Daarna is het de beurt aan de Tsjechische Petra Kvitova, tweevoudig kampioene bij de vrouwen, die het opneemt tegen de Zweedse Johanna Larsson. Titelverdedigster Serena Williams ontbreekt vanwege zwangerschap.