Kansen voor klassieke renners

Met de aankomst in Longwy liggen er maandag in de derde etappe van de Tour de France kansen voor renners die normaal in de klassiekers uitblinken. Het klimmetje naar de top van de Côte des Religieuses zorgt er in ieder geval voor dat sprinters, die nog niet gelost zijn onderweg, er niet aan te pas zullen komen. Er zullen verschillen ontstaan en wellicht wordt er een serieuze aanval op de gele trui van Geraint Thomas gedaan.

Philippe Gilbert, geboren in startplaats Verviers, zal zeker plannen hebben. Net als bijvoorbeeld olympisch kampioen Greg Van Avermaet en wereldkampioen Peter Sagan. De etappe begint om 12.25 uur, de finish zal rond kwart over vijf zijn.