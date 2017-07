Leezer probeert het met kniewond

Tom Leezer rijdt de derde etappe van de Ronde van Frankrijk met een dik verband om zijn knie. De wegkapitein van LottoNL-Jumbo heeft een fikse wond net onder die knie, het gevolg van de valpartij in de tweede etappe op zondag. ,,De pijn valt nu mee, ik heb naar omstandigheden goed geslapen”, zei de renner voor de start van de derde rit, die begint in het Belgische Verviers.

,,Ik ga het gewoon proberen en moet maar zien hoe het gaat. Ik heb alleen die wond, verder geen barstjes of breukjes. Zo’n val, daar kun je niets aan doen, dat heb je gewoon niet in de hand, dus daar denk ik dan maar niet te veel over na”, aldus de renner, die voor de ploeg een belangrijke pion is in de sprinttrein die Dylan Groenewegen in positie moet brengen voor de massaspurts.

De rit van maandag eindigt met een pittig klimmetje, dus van een massasprint zal het niet komen. ,,Gelukkig maar, want mijn rol voor de massaspurt zou ik nu niet kunnen spelen, denk ik”, aldus Leezer.